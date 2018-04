Regina Rock 'n' Roll-ului a luat parte, în urmă cu câteva zile, la premiera musicalului ”Tina: The Tina Turner Musical”, o producție care are la bază viața cântăreței. Premiera a avut loc la teatrul Aldwych din Londra.

Tina Turner, care nu mai apare în public după ce s-a retras, a sosit împreună cu soțul ei, Erwin Bach. Cântăreața, care era îmbrăcată impercabil, arată de parcă trecerea anilor nu ar fi lăsat nicio urmă.

Tina: The Tina Turner Musical spune povestea artistei de la începuturile umile până la momentul în care a ajuns un superstar.

Actrița Adrienne Warren care joacă rolul principal