VIDEO: Tim, ursul microbist! Imaginile din Rusia care fac senzație pe internet

De-a lungul timpului, în fotbal am văzut fel și fel de moduri prin care se poate da lovitura de start a unui meci. Am văzut legende pe stadion, fie ele din fotbal sau alte sporturi, am văzut personalități din cinematografie sau chiar oameni coborâți cu parașuta. Nu am văzut însă niciodată un animal în acest rol. Până de curând. În Rusia.

Meciul de liga a treia rusă dintre Mashuk-KMV și Angusht face înconjurul lumii. Nu pentru spectacolul deosebit oferit, ci pentru momentul din startul său. Un urs foarte bine dresat, pe nume Tim, a făcut spectacol pe arena din Rusia,... citeste mai mult

azi, 14:10 in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: A1 in