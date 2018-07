Talharie la o sala de jocuri din Copou Astazi dimineata, in jurul orei 04:30, doi indivizi au patruns in clubul de pacanele Vegas din zona Agronomie, au amenintat angajata care se afla la acel moment in bar si au furat 35 milioane de lei vechi. Cei...

Buna ziua Iasi, 29 Noiembrie 2012