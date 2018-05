Grupul leton de distribuţie Elko, cu afaceri de 1,5 mld. euro anul trecut, estimează că va înregistra o creştere a businessului şi în acest an, posibil şi pe fondul unor achiziţii, o evoluţie pozitivă fiind aşteptată şi pentru România, a declarat într-un interviu pentru ZF Sven Dinsdorfs, CEO al grupului. “Grupul Elko a ajuns la această semnificativă (25 de ani - .red.) într-o formă bună, cu un business sănătos. Grupul a crescut în ultimii doi ani, în 2016 şi 2017 am înregistrat o rată de creştere destul de puternică. Trebuie să spun că la un moment dat am avut sentimentul că stagnăm un... citeste mai mult