Kontaveit avea 6-0 şi 2-0 în momentul în care Kerber s-a retras, cu probleme la coapsă. Estona, locul 31 WTA, va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Muguruza - Pavlyuchenkova.

În celelate sferturi vor juca Simona Halep - Coco Vandeweghe, Elina Svitolina - Caroline Garcia şi Karolina Pliskova - Jelena Ostapenko.

În primul tur, Konteveit a câştigat un meci marton, de aproape trei ore, cu Kristina Mladenovici.

Angelique Kerber has retired due to a thigh injury.

Anett Kontaveit is through to the @PorscheTennis quarterfinals 6-0, 2-0(ret) pic.twitter.com/X1Ya3QtWX9

— WTA (@WTA) 26 aprilie 2018

