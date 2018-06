Lansarea unei rachete Saiuz a stârnit uimirea internauților după ce mai multe filmări și fotografii au fost postate pe rețelele de socializare, obiectul luminos părând a proveni de pe altă lume.

Zborul în noapte al rachetei care avea la bord un satelit, a uimit și neliniștit internauții care se întrebau dacă nu cumva era vorba despre un OZN. Spectacolul oferit de rachetă a fost unul demn de filmele științifico-fantastice, racheta lăsând în spate o coadă luminoasă spectaculoasă.



