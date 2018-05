VIDEO / Sorecele devine mascota Kaufland

Soricelul se pare ca este cel mai fidel cumparator de la magazinele Kaufland. Nu se lasa izgonit cu una cu doua, este hotarat sa gaseasca "Scan & Pay" pentru a demostra ca se poate scapa de cozile infernale de la casele de marcat.

Dupa ce in luna februarie, intr-un magazin Kaufland din Arges a fost surprins un soricel care se plimba printre bucatile de carne dintr-o vitrina frigorifica, iata ca si in aceasta luna soricelul a aparaut in magazinele Kaufland, dar in Buzau. De aceasta data se pare ca isi facuse aprovizonarea pentru ca se plimba bezmetic cu o cutie prinsa de codita, cautand probabil modalitate rapida de plata "Scan & Pay"... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Info Braila in