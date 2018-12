Şoferul a povestit, într-o postare pe Facebook, tot ce a trăit în noaptea în care o şoferiţă beată a fost la un pas să provoace o adevărată tragedie.

"O noapte liniştita, ca oricare alta, aceeaşi cursa, aceeaşi autostrada, aceeaşi ora. Semnalizez, intru in depăşire la un coleg de Cluj. 5 secunde pana la impact. Ma apropii încet de cabina colegului, ii văd luminile in bord, o Scanie Alba. Drumul liber, nimeni in fata noastră, ma apropii de geam şi deodată simt o izbitură puternica", a scris tânărul şofer român.

Imediat după izbitura puternică, şoferul nu a realizat nici măcar ce s-a întâmplat, pentru că nu a văzut... citeste mai mult

azi, 16:39 in Eveniment, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in