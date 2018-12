VIDEO Sofer Braicar, beat la volanul unui autobuz plin cu calatori

Luni, in Ajunul Craciunului, un sofer, angajat Braicar, nu a putut sa se abtina de la a consuma licoarea bahica. Dupa ce s-a aghesmuit bine, acesta a mers serviciu si a intrat in tura. Aflat la volanul unui autobuz de pe ruta 35, in urma deplasarii sinuoase a vehicului, unul dintre pasageri a luat atitudine si, filmand toata scena, a sunat la 112 anuntand ca soferul pare sa fie baut. Politistii i-au recomandat prin telefon pasagerului sa incerce sa opreasca soferul aghesmuit. La intersectia strazii Comunei din Paris cu Sos. Ramnicu Sarat acesta a fost oprit de pasageri, iar in urma controlului Politiei s-a constatat o imbibatie alcoolica de 1,32 alcool pur in aerul... citeste mai mult

