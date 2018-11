Wesley Sneijder (34 de ani) a avut o reacţie nervoasă la ultimul meci jucat de echipa sa, Al Gharafa, în campionatul Qatarului. Echipa unde evoluează olandezul s-a impus cu 2-0 în faţa celor de la Qatar SC, prin golurile marcate chiar de acesta.

Fotbalistul retras din naţionala Olandei nu a terminat meciul de pe teren, după ce a văzut direct cartonaşul roşu în minutul 90+1 al partidei. Conform presei locale, acesta a avut o reacţie nervoasă, în urma căreia ar fi spus: ”Ăsta e ultimul meci pe care îl joc în Qatar”.

MAD: Wesley Sneijder was sent off for Al-Gharafa today, claiming repeatedly as he walked off “This is the last game I play in... citeste mai mult