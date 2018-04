VIDEO: Situatie revoltatoare la Liceul de Arte / Un elev isi loveste cu pumnii si picioarele un coleg din clasa

Astazi, pe adresa redactiei, am primit de la un cititor un video in care un elev isi loveste un coleg cu pumnii si cu picioarele, chiar in incita unei sali de clasa, sub privirile celorlalti colegi.

Video a fost insotit de un text in care, cel care ni l-a trimis, ne anunta ca incidentul a avut loc la liceul "Hariclea Darclee", in clasa a IX-a B, unde doi elevi batjocoresc mai multi colegi din clasa.

In urma unei discutii mai detaliate am aflat faptul ca incidentul a avut loc la sfarsitul lunii decembrie si ca nimeni nu a avut curajul sa povesteasca cele intamplate deoarece cel ce loveste, in... citeste mai mult