Joi, 10 Mai, 18:15

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) nu a părut foarte afectată de înfrângerea din sferturile de finală ale turneului de la Madrid, 4-6, 3-6, în fața Karolinei Pliskova (26 de ani, 6 WTA), fiind surprinsă alături de Darren Cahill în tribunele arenei Manolo Santana.

La doar câteva minute după înfrângere, camerele de filmat i-au surprins pe Halep și Cahill la meciul de pe tabloul masculin, dintre Juan Martin Del Potro și Dusan Lajovic. Cei doi nu păreau deloc afectați, zâmbind pe toată durata primplanului.

.@Simona_Halep and @darren_cahill have some free time, so they went to watch Delpo play pic.twitter.com/DpIMCPuG3a

