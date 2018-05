Miercuri, 16 Mai, 13:14

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat la pas în optimile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Roma, după victoria obținută în fața lui Naomi Osaka (20 de ani, 21 WTA), scor 6-1, 6-0.

Simona Halep a jucat un tenis perfect. Puține erori neforțate, un serviciu consistent și un backhand impecabil au asigurat o victorie în mai puțin de o oră. Lovitura favorită a Simonei a ridicat publicul de la Foro Italico în picioare. La scorul de 1-0 în setul secund, liderul WTA a reușit un backhand încântător în lung de linie.

What forehand?@Simona_Halep leads the backhand rally before perfecting the down-the-line shot! #ibi18