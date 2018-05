Cei patru au fost invitaţi speciali la Kids Day şi au făcut spectacol în faţa unor tribune pline.

Mai întâi, Halep şi Zverev au jucat împotriva lui NAdal şi Djokovici.

Apoi, cei patru au trecut de aceeaşi parte a fileului şi au schimbat mingi cu copiii. Totul a fost relaxat şi cu zâmbetul pe buze, iar Simona Halep s-a simţit perfect printre copii, aşa cum se întâmplă mereu.

Hi-5 with the World #1: @Simona_Halep making the day of a little fan in Paris pic.twitter.com/tQ7SKNDIfv

