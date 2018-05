Miercuri, 02 Mai, 19:29

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a încărcat pe Instagram un videoclip în care nepoțica acesteia aruncă racheta în stilul observat chiar la liderul mondial.

Simona Halep are obiceiul de a-și vărsa nervii pe rachetele sale, iar nepoțica sa pare să fi fost atentă la acest detaliu, imitând-o perfect. :)

I think i have to stop throwing my racket Baby T is getting to know me too well @kollyhalep @lumy.halep

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on May 1, 2018 at 12:12pm PDT

"Cred că trebuie să încetez cu aruncatul rachetei. Micuța T a început să mă cunoască prea bine :)", a scris Halep în descrierea videoclipului.

