Câţiva zeci de fani şi o armată de jurnalişti au aşteptat-o pe Simona Halep pe aeroport, la revenirea de la Melbourne.

“Simona, Simona, Simona", au strigat fanii, în momentul în care şi-a făcut apariţia pe Otopeni. “Vă răspund la trei întrebări şi am plecat”, le-a zis Simona ziariştilor.

„Trebuie să fac nişte teste pentru accidentările pe care le am.

A fost greu, dar Caroline a jucat foarte bine şi a meritat să câştige.

Este trist că nu am putut să câştig, dar viaţa merge înainte, este doar un meci de tenis şi sper, dacă voi mai avea ocazia să câştig următoarea finală”, a declarat Halep,... citeste mai mult

