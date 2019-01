Real Madrid a tremurat în partida tur din sferturile de finală ale Cupei Spaniei, în faţa formaţiei Girona. Pe Santiago Bernabeu, galacticii au reuşit să se impună cu 4-2, însă golurile victoriei au venit în ultimul sfert de oră al meciului.

Tabela de marcaj a fost deschisă de oaspeţi în minutul şapte, dar zece minute mai târziu Lucas Vasquez a restabilit egalitate. La finalul primei reprize, Sergio Ramos a transformat un penalty, printr-o "panenka". Fundaşul iberic nu a ratat nicio lovitură de la 11 metri în acest sezon şi a ajuns la şapte din tot atâtea posibile.

Sergio Ramos with the panenka penalty to give Real Madrid the 2-1 lead over Girona! #Madrid... citeste mai mult

