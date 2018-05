Duminica, 27 Mai, 16:14

Jurgen Klopp rămâne cel mai nonconformist dintre marii antrenori ai lumii. După ce a fost bătut clar de Real Madrid în finala Ligii Campionilor, 1-3, zorii dimineții l-au găsit pe antrenorul lui Liverpool cântând de mama focului.

Într-o filmare de câteva secunde postată pe twitter, Klopp dansează și cântă la 6:00 dimineața alături de fani ai lui Liverpool veniți la Kiev următorul refren:

"We saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck, we’ll just keep on being cool, and bring it back to Liverpool!"("Am văzut Cupa Campionilor, Madrid a avut tot norocul dracului, o să ne păstrăm calmul ca să... citeste mai mult