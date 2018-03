Interviul publicat de EVZ.ro a fost difuzat, miercuri seară, la televiziunile Antena 3, România TV, B1 TV şi TVR 1.

„Nu am plănuit această plecare şi nici nu am avut timp să spun mai multe. Într-o zi o să vreau să mă întâlnesc cu prietena mea Codruţa să o întreb dacă a complotat cu cei doi procurori pentru a-mi face ce mi-a făcut. Eu nu ştiam dacă aceşti oameni o să mă prindă sau o să mă calce cu maşina şi am vrut să mă asigur ca atrag atenţia asupra lucrurilor care mi se întâmplă şi care se pot întâmpla oricui. (...) Nu sunt un fugar, poate cei din presă ar trebui să se gândească cum au folosit acest termen. Este momentul să spunem foarte clar că atunci... citeste mai mult

ieri, 22:22 in Eveniment, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in