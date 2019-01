PSG nu a avut milă de ultima clasată din Ligue 1, Guingamp, şi a învins-o pe echipa antrenată de Jocelyn Gourvennec cu scorul de 9-0! Mbappe şi Cavani au marcat de câte trei ori, Neymar a bifat o "dublă", în timp ce Meunier a înscris o dată.

Campioana Franţei nu are adversar în campionat şi tocmai s-a desprins la 13 puncte în faţa locului secund, Lille, care are două meciuri în plus faţă de trupa din Paris.

Echipa antrenată de Thomas Tuchel a intrat pe teren cu Guingamp cu gândul la meciul de săptămâna trecută, când chiar echipa pe care au întâlnit-o sâmbătă seara a eliminat-o din Cupa Franţei.

Neymar a... citeste mai mult