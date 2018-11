Patrice Evra (37 de ani) a postat pe reţelele de socializare un videoclip care a stârnis hohote de râs în rândul fanilor fostului jucător al lui Manchester United.

Fundaşul francez s-a filmat alături de un curcan, pe care se pregătea să-l gătească pentru Ziua Recunoştinţei. Înainte să pună sare pe el, Evra l-a ”sărutat” şi l-a lovit de mai multe ori. Muzica nu a lipsit de pe fundal.

View this post on Instagram I know it's tomorrow but for mister #ilovethisgame it's #thanksgiving everyday