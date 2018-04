Vineri, 06 Aprilie, 09:31

Luptătorul irlandez Conor McGregor a provocat un scandal imens înainte de gala UFC 223 din Brooklyn.

McGregor, 29 de ani, împreună cu peste 20 de oameni, au făcut scandal după ce sportivul a făcut scandal după ce conducerea UFC l-a deposedat de centura la categoria ușoară. Irlandezul a fost dus la poliție.

Pe imagini se vede cum McGregor și prietenii săi au spart mai multe geamuri și au aruncat chiar și cu tomberoane de gunoi și garduri de metal.



Conor McGregor showed up at UFC 223 media day.

By the time he left, there were damaged vehicles. pic.twitter.com/WkTKBnV46I

— SportsCenter... citeste mai mult