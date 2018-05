Joi seara, in jurul orei 20:40, un politist local a primit un pumn in gura de la un brailean aflat in stare avansata de ebrietate. Toata scena s-a petrecut in zona parcului pentru copii de langa Complexul Dinamo, cartierul Obor. Agresorul facea...

Info Braila, 14 Iulie 2017