Clientul ar fi sărit pur şi simplu în faţa maşinii, care circula pe Şoseaua Grozăveşti, spun martorii. Taximetristul l-a ocolit iniţial şi a încetinit. Clientul l-a urmărit, a lovit geamul maşinii cu pumnul şi s-a lipit apoi de capotă, nervos că taximetristul nu voia să îl ducă în zona centrală a Capitalei, arată Digi24.

- Nu vrea să mă ducă! E pe verde!

- Am comandă!

- Nu are nicio comandă şi vrea să ia 500 de mii de lei pe comandă.

- Eu am oprit pe mijlocul străzii, m-a luat pe maşină şi m-a dus câteva sute de metri!

- Mi s-a urcat pe botul maşinii, ia uitaţi-vă!

- Du-te măi,... citeste mai mult

ieri, 17:03 in Eveniment, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in