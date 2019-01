La 6-5 pentru Careno Busta, în setul decisiv, după aproape cinci ore de joc, spaniolul a trimis o minge pe tuşă, dar arbitrul a strigat out.

Pentru că Nishikori lovise mingea câştigător arbitrul i-a acordat punctul, refuzând repetarea loviturii. Spaniolul s-a enervat cumplit şi s-a certat timp de două minute cu arbitrul, însă degeaba. Din acel moment, soarta meciului s-a schimbat şi Careno a pierdut partida. Înainte de a pleca la vestiare, el i-a aruncat cuvinte grele arbitrului. Rules are rules, you can't bend them! That horrendous call by the chair umpire has robbed Carreno Busta of 4 points lead, should have been 9-5!... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 8 , Sursa: Adevarul in