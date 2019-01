Atacantul celor de la Atletico Madrid, Diego Costa (30 de ani) a glumit pe seama fratelui său, Jair, care a fost speriat serios, urmând ca starul spaniol să urce filmuleţul pe reţelele de socializare.

În timp ce Jair dormea, în spatele său au fost puse mai multe petarde într-o oală. Inevitabil, acesta s-a trezit, iar reacţia sa l-a amuzat pe atacantul lui Atletico Madrid, care a ţinut să împărtăşească momentul cu fanii săi.

I'm not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this... pic.twitter.com/6cXM3B2mzy

—... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Pro Sport in