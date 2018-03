Joi, 29 Martie, 22:00

Sloane Stephens (12 WTA) s-a calificat în această seară în finala turneului Premier Mandatory de la Miami.

În penultimul act, deținătoarea titlului de la US Open a învins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka (186 WTA), o altă jucătoare care a fost în formă bună la Miami. Americanca s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-1 după două ore și nouă minute de joc.

Spectacular Stephens!⁰⁰@SloaneStephens is on to her first @MiamiOpen final!

Comes back from a set back to edge Azarenka 3-6, 6-2, 6-1 pic.twitter.com/zbKtVurorH

— WTA (@WTA) March 29, 2018 Azarenka a... citeste mai mult

acum 29 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Gazeta Sporturilor in