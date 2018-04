Vineri, 13 Aprilie, 17:58

La două zile după finalul meciului tensionat dintre Real Madrid și Juventus, 1-3, pe rețelele de socializare au început să circule clipuri cu momentul în care Toni Kroos a avut un schimb-fulger de replici cu Cristiano Ronaldo, chiar când starul portughez se pregătea să execute penalty-ul din prelungiri.

"Poți s-o faci, dar, dacă vei rata, absolut nimic nu se va întâmpla", i-a spus Kroos lui Ronaldo.

¡AÚN NO LO HAS VISTO TODO! VIMOS con @alexsilvestreSZ la INTRAHISTORIA del PENALTI señalado en el MINUTO 93. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/I7kdr93afo

