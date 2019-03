În semifinale, Federer a trecut de canadianul Denis Shapovalov, în aşa numitul duel al generaţiilor.

Roger s-a impus cu 6-2, 6-4 şi îl va întâlni în finală pe americanul John Isner.

Federr are 100 de trofee în palmares, fiind depăşit la acest capitol doar de Jimmy Connors, care are 109 titluri ATP.

