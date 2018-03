Halep s-a chinuit cu aceasta, în ciuda faptului că pornea ca favorită din toate punctele de vedere. În cele din urmă, românca a învins în trei seturi, reuşind să câştige cu 3-6, 6-3, 7-5.

*Am avut multe meciuri grele. Am vrut să rămân concentrată, să nu renunţ. Am luptat până la final şi asta e cel mai important pentru mine. E greu să joci împotriva unui asemenea adversar", a declarat Simona la finalul partidei.

În turul al treilea, Halep o va întâlni pe poloneza Agnieska Radwanska. citeste mai mult

