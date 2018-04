A fost 4-6, 6-2, 6-3 pentru liderul mondial după un meci de aproape două ore. „Ea a jucat foarte bine în primul set, mereu a fost un adversar dificil pentru mine. Îmi doream doar să ţin mignea în teren şi să joc mai mult pe reverul ei. De asemenea, am încercat să nu mai ratez atât de mult loviturile, pentru că pierdeam multe puncte“, a spus Simona.

Simona crede că această suprafaţă nu o avantajează. „În primul set, la 3-3, am simţit ceva la picior, dar am continuat să joc. E dificil pe această suprafaţă şi niciodată nu am jucat cel mai bun tenis al meu aici. Dar dacă te obişnuieşti cu ea, este posibil orice“, a declarat Simona, care va juca fie cu... citeste mai mult

azi, 06:34 in Sport, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in