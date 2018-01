Miercuri, 17 Ianuarie, 19:48

Ronaldinho și-a anunțat astăzi, la 37 de ani, retragerea din fotbalul profesionist. Leo Messi, fostul său coleg de la Barcelona, a ținut să îi transmită un mesaj.

"Cum am spus întotdeauna, am învățat multe de la tine. Întotdeauna am fost recunoscător pentru că ai făcut totul atât de ușor când am ajuns în vestiar. Am avut șansa să împart atâtea lucruri cu tine și sunt extrem de fericit pentru că, pe lângă faptul că ai fost un fenomen cu mingea, ești și o persoană minunată. Chiar dacă ai decis să te retragi, fotbalul nu-ți va uita niciodată... citeste mai mult