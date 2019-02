Ion Cârstoiu are o pensie modestă, de doar 1.300 de lei. Totuşi, bătrânul consideră că primeşte prea mulţi bani de la stat:

„Eu consider că statul îmi dă mie banii ăştia degeaba. Că eu, pe ce am muncit, am luat banii”, spune bătrânul.

Bărbatul nu a fost vreodată căsătorit, a avut o relaţie specială, în tinereţe, cu o femeie, care a rămas însărcinată. Cârstoiu a decis atunci ca femeia să avorteze.

„Şi dacă am avut cu femeia asta... Ea m-a întrebat: «Ce facem cu copilul?» şi eu i-am zis: «Dă-l afară!» Am făcut rău. Şi pentru faptul ăsta m-am gândit să aduc o viaţă acum.”

Banii i-a strâns în peste 20 de ani de muncă, când lucra ca... citeste mai mult

ieri, 21:54 in Social, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in