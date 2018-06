GALERIE FOTO Puşcaşii marini români au lucrat în echipă cu colegii lor americani din US Marines Corps şi au debarcat la Klaipeda, Lituania şi Ustka, Polonia. Totul după un scenariu conform căruia veneau în sprijinul forţelor terestre locale care erau atacate. Militarii români şi cei americani au fost debarcaţi din navele specializate ale US Navy şi US Marine Corps. Marinarii români au avut în dotare pe lângă echipamentul individual standard (armă, vestă antiglonţ sau echipamente de comunicaţii) şi câteva bărci de asalt.

Puşcaşii marini români participă la exerciţiul militar BALTOPS 2018, în Marea Baltică

acum 54 min. in Eveniment