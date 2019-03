În al treilea game al meciului, când scorul era 1-1, Halep şi Pliskova au avut un raliu de 24 de mingi cu o intensitate incredibilă.

Chiar dacă Simona a avut serviciul, cea care a câştigat punctul a fost jucătoarea din Cehia.

Pliskova a reuşit atunci primul break al partidei, care ulterior avea să se transforme într-una de coşmar pentru sportiva noastră.

Meciul a fost întrerupt de două ori din cauza ploii.

Prima finalistă a turneului de la Miami este australianca Ashleigh Barty.



What a point!

And what a forehand from @KaPliskova to end it! #MiamiOpen pic.twitter.com/cDqEajkjoO

— WTA (@WTA) March 29, 2019

