Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, joi, pentru a treia oară în semifinalele turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, într-o partidă care a durat două ore şi 23 de minute."A fost foarte dificil de jucat azi din cauza vântului. Ea are un joc greu, pentru că mixează , , mingea sare mult din serviciul ei şi este dificil să returnezi. Dar am luptat până la final şi probabil că de aceea am câştigat. De fapt, nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Am fost puţin... citeste mai mult

