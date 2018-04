Articol de — Theodor Jumătate Duminica, 01 Aprilie, 10:03

PSG a câștigat cu 3-0 meciul cu AS Monaco, din finala Cupei Ligii Franței. Meciul a fost unul tensionat, iar Falcao, căpitanul monegascilor, a protestat: "E frustrant. Toate deciziile au fost pentru PSG". "Centralul" Turpin a folosit de două ori tehnologia video: la penaltyul de 1-0 și când a anulat golul lui Falcao, pentru ofsaid.

În Franța, PSG e un căpcăun. Tocmai a cucerit a 5-a sa Cupă a Ligii în șir și poate face din nou tripla în acest an: titlul în Ligue 1 (are 17 puncte avans față de Monaco) și Cupa Franței (e în semifinală cu Caen, iar în... citeste mai mult