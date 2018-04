Miercuri, 04 Aprilie, 20:53

Cristiano Ronaldo a vorbit despre golul spectaculos marcat în Juventus - Real Madrid, 0-3, și despre momentul emoționat care a succedat execuția.

"Toată echipa s-a descurcat excelent aseară. Bineînțeles, toată lumea vorbește acum despre a doua mea reușită. A fost fără îndoială un gol spectaculos. A fost probabil cea mai frumoasă reușită din carieră. Vreau să îmi felicit toți coechipierii. Am fost grozavi astăzi.

Am suferit puțin în prima repriză, dar credeți-mă, nu e ușor să marchezi 3 goluri împotriva unei echipe ca Juventus. Am făcut un pas important spre semifinale".

