Rakhmat Akilov, barbatul uzbek in varsta de 39 de ani plasat sambata trecuta in arest preventiv de politia suedeza, a recunoscut ca este autorul atacului cu camionul comis vineri dupa-amiaza in centrul Stockholmului, soldat cu 4 morti si 15 raniti, pe...

Hot News, 11 Aprilie 2017