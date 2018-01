„Vă mulţumesc! A fost un meci bun, al doilea al meu pe Margaret Court. Mă bucur să revin în sferturile de finală, nu mă aşteptam la asta, după accidentarea din primul meci. Mă bucur că am putut să îmi păstrez concetrarea şi să fiu atentă la fiecare punct.

Turneul acesta arată ca un maraton pentru mine, accidentarea e acolo, o simt, dar încerc să nu mă gîndesc la ea, să mă bucur de turneu, şi de zilele libere pe care le voi avea apoi.

Ştiam că adversara mea loveşte puternic mingea, şi trebuia să o mişc mult pe teren, am shcimbat ritmul, câteodată am lovit mai tare, câteodată mai încet, am făcut ce am vorbit cu echipa mea înaintea de meci.

Îi mulţumesc lui Darren şi echipei mele şi...

