VIDEO / Ponta: “Dragnea va pleca, va veni Tudose in locul lui!”

Fostul premier Victor Ponta sustine de multa vreme ca singurul care il poate inlocui pe Liviu Dragnea este Mihai Tudose, unul dintre succesorii la functia de prim-ministru a lui Victor Ponta. Declaratia, facuta in urma cu ceva vreme, arata ca inca demult politicienii cu state vechi se gandeau la aceasta alternativa. In perioada imediat urmatoare, Tudose va candida la sefia filialei judetene a PSD Braila, in urma decizie recente a CNEX al partidului ca alegerea pentru functia de presedinte sa se desfasoare in 11 filiale din tara. "Dragnea va pleca, va veni Tudose in locul lui. Problema este daca Tudose poate sa duca din nou PSD-ul spre centru!", a spus Ponta.

