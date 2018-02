VIDEO Orasul cu un singur locuitor. Se afla in SUA

În Nebraska există un oraș în care trăiește o singură persoană. Localitatea se numeste Monowi, iar omul care inca ofera viata acestei asezari este Elsie Eiler.



Elsie are 84 de ani și conduce singura carciumă și singura bibliotecă din oraș, care numara aproape 5.000 de volume. Toate au apartinu sotului ei, disparut dintre noi. Cine imprumuta carti si cine trece pragul localului? Turistii!

Tot Elsie ocupă si funcțiile de primar, funcționar public, casier. In plus, administrează inclusiv consiliul local.

În anii 1930 Monowi avea o populație de 150 de oameni însă, odată cu deplasarea... citeste mai mult

