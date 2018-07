Întâmplător sau nu, acest moment de sinceritate Opel vine în clipa în care constructorul a înregistrat profit după aproape 20 de ani de pierderi. PSA a publicat rezultatele financiare pe primele 6 luni ale acestui an, iar Opel-Vauxhall au înregistrat un profit de 502 milioane de euro.

Nu este un secret faptul că Opel are nişte provocări majore în faţă. După achiziţionarea de către PSA, urmează evident procesul de integrare a gamei în grup, aici vorbim de la platforme la propulsoare, cutii de viteze, sisteme infotainment, ş.a.m.d. Pentru că Opel are un departament... citeste mai mult

