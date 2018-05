Caz socant la Calarasi! O eleva de 15 ani a nimerit intr-un cosmar in locul in care se credea in perfecta siguranta: caminul liceului la care invata. O eleva de 15 ani de la Colegiul Tehnic Stefan Banulescu din Calarasi a declarat ca a fost victima...

A1, 19 Iunie 2012