O pisică a intrat pe gazon în timpul meciului Beşiktaş – Bayern Munchen, din manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Felina a ajuns la colţul terenului în minutul 51, iar arbitrul Michael Oliver a oprit jocul pentru circa 60 de secunde, partida reluându-se după ce pisica a părăsit suprafaţa de joc.

Bayern Munchen s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Beşiktaş şi s-a calificat în sferturile competiţiei, în tur nemţii câştigând cu 5-0.

Golurile au fost marcate de Alcantara, Gonul (autogol) şi Wagner, pentru Beşiktaş marcând Vagner Love (59).



Well, this is a fine piece of sports commentary if ever I’ve heard it. #bayern #ucl #besiktas... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Pro Sport in