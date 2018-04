Kanghua Ren, un tânăr de 20 de ani originar din China, nu şi-a dat seama de gravitate acţiunilor sale nici după ce românul a vomitat de 5 ori. „Poate am mers prea departe, dar nu am făcut nimic rău. Măcar aşa o să se spele şi el pe dinţi!“, a spus tânărul în clipul pe care l-a filmat şi de pe urma căruia a câştigat în jur de 2.000 de euro din publicitate, potrivit Daily Mail. Gheorghe are 52 de ani şi este cerşetor pe străzile din Spania. „M-am temut pentru viaţa mea, nu ştiam ce pusese în biscuiţi!” Acum tânărul din Spania a fost arestat şi este cercetat pentru... citeste mai mult

azi, 21:35 in Eveniment, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in