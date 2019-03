„Dacă vedeţi ce se întâmplă în Parlament în această săptămână, am putea să nu părăsim UE“, le-a spus Farage susţinătorilor săi strânşi la Sunderland, în nord-estul Angliei, pentru a participa la „March To Leave“.

„Votul pentru Brexit este trădat. Atât o prelungire a articolului 50 (care permite unei ţări membre să părăsească UE, n. red.), cât şi un acord rău, care ar fi Brexit doar cu numele, sunt complet inacceptabile“, a adăugat fostul lider al partidului euroscepetic şi antiimgranţi UKIP.

„March To Leave“ se va încheia în faţa Parlamentului britanic la 29 martie, când Marea Britanie ar trebui să iasă din UE, notează Reuters.

O sută de persoane au fost prezente la... citeste mai mult

acum 57 min. in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: Adevarul in