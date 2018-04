Moment savuros la Campionatul Mondial de snooker, competiţie care se află în plină desfăşurare la Teatrul Crucible din Sheffield. Mark Williams, fost lider mondial, candidează la faza turneului după ce a reuşit o execuţie pe cât de neobişnuită, pe atât de spectaculoasă.

Mark Williams din Ţara Galilor, al 7-lea favorit al Mondialului de snooker, a creat marţi seară o fază superbă în meciul cu englezul Jimmy Robertson. Descătuşat de presiune datorită faptului că avea 5-1, Williams şi-a permis să încerce o lovitură demnă de un meci demonstrativ.

blockquote class="twitter-video" data-lang="ro"/p

