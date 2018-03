„Visul meu este să le înving pe Şarapova, Serena şi Venus“, spunea Osaka în urmă cu ceva vreme. Visul ei s-a îndeplinit aseară, după ce a trecut şi de Serena, ultima „victimă“ celebră pe care o avea pe listă.

„Nu ştiu dacă voi ştiţi, dar Serena este jucătoarea mea favorită. Nu vroiam decât să o impresionez şi să aud de la ea un şi cred că l-am auzit“, a declarat japoneza după meci.

Naomi Osaka va juca în turul al doilea împotriva Elinei Svitolina din Ucraina, locul 4 WTA. .



