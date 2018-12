După ce a fost demis de la ”cârma” celor de la Manchester United, Jose Mourinho a părăsit oraşul unde a antrenat mai bine de doi ani şi s-a întors în capitala Angliei, Londra.

Acesta a fost surprins de reporterii SkySports, dar ”The Special One” nu a vrut să vorbească despre plecarea sa de la clubul de pe Old Trafford: "Mă cunoaşteţi, nu o să comentez acum. Nu am absolut nimic de spus. Nu vorbesc nici despre viitor", a spus Mourinho. Totuşi, întâlnirea cu reporterul pare că l-a p

"I have nothing to say. You know me." citeste mai mult

